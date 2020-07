Finanzierungen: Immofinanz, Delivery Hero, Uniqa

Der österreichische Versicherungskonzern Uniqa Insurance Group hat eine Anleihe in Höhe von 600 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Der Bond hat eine Laufzeit von zehn Jahren und wird mit 1,375 Prozent verzinst. Die Erlöse aus der Bondemission will das Versicherungsunternehmen zur Finanzierung des Erwerbs von Gesellschaften der Axa Gruppe in Polen, der Slowakei und Tschechien verwenden.



Zudem hat Uniqa eine Tier-2-Anleihe über 200 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünfzehn Jahren und einer anfänglichen Verzinsung von 3,25 Prozent emittiert. Die Erlöse aus dieser Transaktion will Uniqa für nachhaltige Investitionen nutzen – „im Einklang mit den Green Bond Principles“, wie es in einer Mitteilung heißt. HSBC, JP Morgan Securities und RBI haben die Transaktion begleitet. Das Bankenkonsortium wurde rechtlich von der Kanzlei Freshfields (Federführung: Stephan Pachinger) beraten.