Finanzierungen: Lufthansa, Tui, Synlab

Die Deutsche Lufthansa will von ihren Aktionären die Genehmigung für eine Mega-Kapitalerhöhung bekommen. Wie die Airline vergangene Woche mitteilte, soll auf der virtuellen Hauptversammlung am 4. Mai genehmigtes Kapital mit einem Volumen von nominal 5,5 Milliarden Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren geschaffen werden. Den Lufthansa-Aktionären würde dabei ein Bezugsrecht gewährt werden.



Durch die Transaktion „soll das Unternehmen in die Lage versetzt werden, Finanzierungsgelegenheiten flexibel nutzen zu können, um Eigenkapital am Kapitalmarkt zu beschaffen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit Hilfe der Kapitalerhöhung soll die Rückführung der Stabilisierungsmaßnahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert werden. Die Lufthansa hatte im vergangenen Jahr im Zuge der Corona-Pandemie Staatshilfen in Höhe von bis zu 9 Milliarden Euro beantragen müssen.