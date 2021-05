Finanzierungen: RWE, K+S, Adler

Der Energiekonzern RWE hat seine syndizierte Kreditlinie über 5 Milliarden Euro verlängert und gleichzeitig die längerfristige Tranche über 3 Milliarden Euro mit ESG-Kriterien verknüpft. Die Konditionen dieser Tranche sind demnach an drei Bedingungen geknüpft: den Anteil des RWE-Erneuerbaren-Energien-Portfolios am Erzeugungspark, die Reduzierung der CO2-Intensität des RWE-Anlagenportfolios sowie den Anteil der nachhaltigen Investitionen an den Gesamtinvestitionen.



Verfehlt RWE diese selbst gesteckten Ziele, fallen die Zinsen und Bereitstellungsgebühren höher aus und dieses Geld würde zur Hälfte an gemeinnützige Organisationen fließen, wie RWE mitteilt. Die syndizierte Kreditlinie wird von einem internationalen Bankenkonsortium aus 27 Banken bereitgestellt. Santander fungierte bei der Transaktion als Nachhaltigkeitskoordinator.