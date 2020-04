Finanzierungen: SGS, Nanogate, Taxfix

Adidas sichert sich in der Coronakrise einen revolvierenden Konsortialkredit über 3 Milliarden Euro. Die Bundesregierung habe den Kredit der staatseigenen Förderbank KfW genehmigt, teilte das Unternehmen mit. Abgeschlossen sei die Transaktion noch nicht.



Die Modekette Hallhuber flüchtet wegen der Coronakrise unter den Schutzschirm. Die frühere Gerry-Weber-Tochter hat einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens in Eigenverwaltung beim Amtsgericht München gestellt.



Das Technologieunternehmen Northern Data hat eine Barkapitalerhöhung in Höhe von 30 Millionen Euro abgeschlossen. Insgesamt sind 685.000 neue Aktien zu einem Preis von 44 Euro je Aktie im Rahmen eines Accelerated Bookbuildings bei internationalen Investoren platziert worden. Mit dem Erlös möchte das Unternehmen unter anderem seine Bilanz stärken und das weitere Wachstum beschleunigen. Als Sole Bookrunner der Transaktion fungierte Hauck & Aufhäuser. Rechtlich wurde Northern Data von der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek (Federführung: Thorsten Kuthe) beraten.



Das Pharmaunternehmen Biofrontera plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung. Insgesamt soll das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8,97 Millionen Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sollen den Aktionären im Verhältnis 5:1 angeboten werden. Der Bezugspreis muss noch festgelegt werden. Den Emissionserlös will Biofrontera für die weitere Finanzierung von klinischen Studien, für Vertriebs- und Marketingaufwendungen sowie für die Deckung laufender Kosten des operativen Geschäfts verwenden.



Die Investmentbanken HSBC und UBS haben ihre Anteile an dem österreichischen Sensor-Spezialisten AMS nun verkauft. Einer Mitteilung vom vergangenen Freitag zufolge halten die beiden Banken zusammen nun nur noch 0,68 Prozent der Aktien an AMS. Vor zwei Wochen war das Bankenkonsortium um HSBC und UBS im Rahmen der Kapitalerhöhung noch auf 72,4 Millionen AMS-Aktien sitzengeblieben.



Das Konsortium A3 Nordbayern mit den Gesellschaftern Eiffage und Johann Bunte Bauunternehmung haben Verträge zur Finanzierung des eigenen Angaben zufolge „bislang größten ÖPP-Projekts im Autobahnbereich in Deutschland“ abgeschlossen. Die Bauarbeiten an der A3 haben ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro, wovon 1,2 Milliarden fremdfinanziert werden. Entsprechende Verträge seien unter anderem mit der Europäischen Investitionsbank, Deka, DZ Bank, KfW, Helaba, LBBW, MEAG und MUFG geschlossen worden. DLA Piper hat das Konsortium um Eiffage und Johann Bunte bei der Transaktion rechtlich beraten.