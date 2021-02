Finanzierungen: Teamviewer, DKB, Vossloh

Die Softwarefirma Teamviewer hat einen Schuldschein in Höhe von 300 Millionen Euro mit einer Nachhaltigkeitskomponente begeben. Die Zinsmarge des Darlehens ist dabei an die Entwicklung des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) gekoppelt. Die Tranchen haben Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren und wurden am unteren Ende der Preispanne platziert, sodass eine durchschnittliche Zinsmarge von 1,2 Prozent erzielt werden konnte, wie Teamviewer mitteilt. Commerzbank, ING und LBBW haben die Transaktion arrangiert. Der Emissionserlös soll unter anderem für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.



Zudem hat der britische Finanzinvestor Permira, zu dem Teamviewer gehört, über seine Gesellschaft Tiger Lux One (TLO) 13,2 Millionen Aktien von Teamviewer in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis betrug 44,50 Euro je Aktie, was rund 6,6 Prozent des Grundkapitals von Teamviewer entspricht. Das Gesamtvolumen der Transkation lag demnach bei 587,4 Millionen Euro. Permira wurde bei der Platzierung rechtlich von der Kanzlei Freshfields beraten.