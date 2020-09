Finanzierungen: Teamviewer, Sulzer

Die NRW-Bank hat sich an einer Finanzierungsrunde des Bochumer Start-ups Masterplan.com mit einem Wandeldarlehen in einstelliger Millionenhöhe beteiligt, wie die Bank mitteilt. An der Runde beteiligt waren neben der NRW-Bank auch die RAG-Stiftung, der Gründerfonds Ruhr sowie bestehende Investoren. Das frische Kapital will Masterplan.com vor allem in seine Technologie und Produkte investieren.

Adler Real Estate will Teile der Verbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft Ado Properties durch Eigenkapital ablösen. Die dafür notwendige Sachkapitalerhöhung soll im Rahmen eines Debt-to-Equity-Swaps erfolgen. Die Mehrheitsgesellschafterin Ado soll allein für die neu auszugebenden Aktien zeichnungsberechtigt sein. Dafür soll 500 Millionen Euro der Forderung aus dem bestehenden Gesellschafterdarlehen als Sacheinlage eingebracht werden. Erst nach Erhalt eines Bewertungsgutachten über den Wert der Forderung und nach Zustimmung des Aufsichtsrats soll final über die Sachkapitalerhöhung und deren Durchführung entschieden werden.



antonia.koegler[at]finance-magazin.de