Finanzierungen: Tui, Curevac, Freudenberg

Der Industriekonzern Gea hat gemeinsam mit nationalen und internationalen Banken einen zusätzlichen syndizierten Kreditvertrag in Höhe von 200 Millionen Euro abgeschlossen. Gea wurde bei der Transaktion von der Kanzlei Linklaters (Federführung: Urs Lewens) beraten.



Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihre im Februar dieses Jahres begebene Anleihe über 50 Millionen Euro um ein Volumen von bis zu 30 Millionen Euro erhöhen. Zudem will das Unternehmen den Anleihegläubigern eine Änderung der bestehenden Konditionen vorschlagen. Derzeit hat der Bond hat eine Laufzeit von vier Jahren. Pareto Securities wurde beauftragt, Treffen mit interessierten Investoren zu arrangieren. Die endgültige Entscheidung über die Erhöhung des Emissionsvolumens der Anleihe will Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen treffen.



Der Verpackungsspezialist Paccor, ein Portfoliounternehmen von Lindsay Goldberg, hat ein europaweites Factoring-Programm neu strukturiert. Mit der neuen Linie sollen mehrere Programme durch ein einheitliches Vertragsnetzwerk ersetzt werden, teilt der Sole Debt Advisor Herter & Co. mit. Paccor erziele mit der Transaktion hohe Kosteneinsparungen sowie eine deutliche Vereinfachung und Standardisierung der Prozesse.



antonia.koegler[at]finance-magazin.de