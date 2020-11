Finanzierungen: VTG, ProSiebenSat.1 Media, Hertha BSC

Der Fußballbundesligist Hertha BSC muss weiter auf die von Investor Lars Windhorst zugesagte Finanzspritze warten. Eigentlich wäre die zweite Tranche des Pakets über 100 Millionen Euro am 30. Oktober erwartet worden. „Hertha BSC und die Tennor Holding B.V. haben sich hinsichtlich der ursprünglich für Oktober vereinbarten Zahlung in Höhe von 100 Millionen Euro auf einen neuen Zahlungsplan verständigt", teilte Hertha laut übereinstimmenden Medienberichten mit.



Der gesamte Betrag werde dem Fußballklub aber noch im laufenden Geschäftsjahr zufließen, heißt es. Hertha könnte demzufolge also noch bis Mitte nächsten Jahres auf die Zahlung warten, das Geschäftsjahr läuft bis Ende Juni 2021. Zuerst hatte die „Sport Bild“ über die Verzögerung berichtet. Im Sommer war bekannt geworden, dass Lars Windhorst über sein Anlagevehikel Tennor seine Anteile an Hertha BSC durch weitere 150 Millionen Euro auf 66,6 Prozent erhöhen will. Doch auch die erste Tranche über 50 Millionen Euro sei Medienberichten zufolge bereits verspätet eingetroffen.