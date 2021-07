Dank der teilweisen Wiederaufnahme des Flugbetriebs zeigen auf operativer Ebene nun auch die Restrukturierungsmaßen erste Wirkung. So ist es der Airline im ersten Quartal gelungen, im Vergleich zu Q4 2020 den Abfluss liquider Mittel zu halbieren und die Fixkosten um 35 Prozent zu senken. Mit dem schrittweisen Wiederhochfahren der Flugverbindungen dürfte sich der Cash Burn weiter verringern – sofern der Vormarsch der Delta-Variante diese Pläne nicht durchkreuzt. Die zusätzliche Liquidität aus den beiden neuen Anleihen verschafft der Lufthansa an dieser Stelle jedoch einen finanziellen Sicherheitspuffer.



Bei der Kapitalerhöhung, mit der Unternehmenskenner Anfang September rechnen, ist noch offen, wie sich der Bund verhalten wird. Im Raum steht eine „Operation blanche“: Wählt der Bund diesen Weg, würde der Bund einen Teil seiner Bezugsrechte verkaufen und den Erlös in die Zeichnung neuer Aktien reinvestieren. So würde der Anteil des Bundes zwar leicht verwässert werden, Berlin müsste aber kein weiteres Kapital in die Lufthansa pumpen.



