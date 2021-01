Schalke 04 lehnt Tönnies-Geld ab

Der Unternehmer und langjährige starke Mann bei Schalke 04, Clemens Tönnies, ist mit seinem Finanzierungsangebot an seinen Lieblingsklub abgeblitzt, berichtet die „Bild“-Zeitung. Demnach hat Tönnies, der viele Jahre dem Aufsichtsrat des Fußballklubs vorsaß, Schalke eine Finanzspritze in Millionenhöhe angeboten. Mit deren Hilfe sollte sich der Klub am Transfermarkt die dringend benötigte Verstärkung beschaffen, um den drohenden Abstieg aus der Fußballbundesliga zu vermeiden.



Tönnies‘ Bedingung war aber mehreren Berichten zufolge eine einstimmige Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat zu seinem Finanzpaket. Dies blieb nun aus: Laut der „Bild“ stimmten zwei Aufsichtsräte gegen die Annahme des Finanzierungsangebots des Unternehmers, der im Verein höchst umstritten ist.



Es gilt als gesichert, dass es sich bei dem Tönnies-Deal um zinstragende Kredite gehandelt hat. Um einen Investor wie Tönnies ins Eigenkapital zu holen, müsste Schalke – ein eingetragener Verein – zuerst noch die gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Dass die Vereinsmitglieder dem zustimmen würden, gilt als fraglich.