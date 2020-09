So finanzieren sich Unternehmen in Corona-Zeiten

Dass die Banken jetzt sehr genau hinsehen, zeigt auch die Blitzumfrage. „Aufgrund der angespannten Liquiditätssituation vieler Unternehmen steigt die Kreditnachfrage. Demgegenüber steht jedoch das erhöhte Ausfallrisiko. Dies wird Banken dazu bewegen, die Kreditvergabe ohne staatliche Garantien restriktiver zu gestalten“, kommentiert Mirko Häcker, Vorstand bei Wolff & Häcker Finanzconsulting.

Bereits ein Viertel der Mittelständler berichtete in dieser Blitzumfrage von erhöhten Reporting-Anforderungen, und jeder Zehnte erlebte strengere Kreditklauseln (Covenants). Nur bei wenigen befragten Unternehmen forderte die Bank hingegen zusätzliche Sicherheiten. Auch hatten nur wenige mit Finanzierungsschwierigkeiten bei Neukrediten zu kämpfen.

Blickt man auf die unterschiedlichen Finanzierungsformen, teilen sich zwei Formen den ersten Platz: 73 Prozent setzen in der Coronakrise auf klassische Bank- und Förderdarlehen, ebenso viele aber auch auf Leasing und Factoring. Gerade in schwachen Wirtschaftslagen rücken alternative Finanzierungen in den Vordergrund, der Markt für Factoring ist zuletzt stark gewachsen.



Auch Gesellschafterdarlehen findet immerhin noch die Hälfte der Teilnehmer attraktiv. Die Finanzierung über zusätzliche Gesellschaftereinlagen wurde von der Mehrheit hingegen als uninteressant erachtet. Das Finanzierungen über den Kapitalmarkt nicht genannt werden, dürfte auch daran liegen, dass die Kapitalmarktaffinität der Teilnehmer (kleinere Mittelständler und Familienunternehmen) deutlich kleiner ist als im breiten gehobenen Mittelstand.