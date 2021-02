Vossloh finanziert mit nachhaltigem Hybrid

Die im Eigenkapital bilanzierte Hybridanleihe wird Vosslohs Bilanzrelation deutlich verbessern: Mit den Erlösen will der Schienenkonzern einen im Juli auslaufenden Schuldschein im Volumen von 135 Millionen Euro ablösen und die Nutzung einer Kreditlinie zurückfahren.



Der Leverage wird sich dadurch einer Unternehmenspräsentation zufolge vom Faktor 3,2x auf 2,0x deutlich verringern. Die interne Zielvorgabe für das Verhältnis der Nettofinanzschulden zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gibt Vossloh mit dem Faktor 2,75x an. Vossloh hatte Ende November 2017 mit acht Banken einen Konsortialkredit abgeschlossen, der nach Ausübung von Verlängerungsoptionen bis November 2024 läuft und an einen Covenant geknüpft ist, der sich auf das Verhältnis von Net Debt zu Ebitda bezieht. Dieses Verhältnis ist auch für die Verzinsung ausschlaggebend.



Die Equity Ratio wird durch den Ausweis der Hybridanleihe im Eigenkapital von knapp 33 auf 45 Prozent ansteigen. Hier peilt Vossloh mittelfristig eine Quote von mindestens 35 Prozent an.