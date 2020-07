Bertelsmann, Vonovia, E.on – so heißen einige der Eisbrecher, die den deutschen Anleihemarkt im Frühjahr wieder in Schwung brachten. Bertelsmann wagte sich als eines der ersten Unternehmen nach vorne und platzierte Ende März einen Bond über 750 Millionen Euro. Kurz darauf folgte der Immobilienkonzern Vonovia mit einer Emission über 1 Milliarde Euro.



„Liquidität ist derzeit besonders wichtig. Kapitalanleger wägen Investmententscheidungen genauer ab als sonst", sagte Helene von Roeder, Finanzchefin von Vonovia, zu der Transaktion, in der sie einen Vertrauensbeweis der Anleger in die Stabilität des Geschäftsmodells sieht. Zeitgleich platzierte der Energiekonzern E.on einen Green Bond über 750 Millionen Euro.