Banken bangen um Kredite von Schur Flexibles

Nach FINANCE-Informationen hat am gestrigen Donnerstag ein Krisengipfel der Gläubigerbanken von Schur Flexibles stattgefunden. Der in der breiten Öffentlichkeit eher unbekannte Verpackungshersteller hat seinen Sitz in Österreich und unterhält mit über 2.000 Mitarbeitern 23 Produktionsstandorte in Europa (Umsatz rund 600 Millionen Euro).

Seit vergangenem Jahr gehören 80 Prozent der Anteile der B&C-Gruppe, einer österreichischen Industrie-Holding. Diese Anteile hatte B&C vom Private-Equity-Haus Lindsay Goldberg übernommen, das weiterhin mit 20 Prozent beteiligt ist. Jetzt muss der neue Eigentümer um sein noch so junges Investment ernsthaft bangen, denn offenbar ist es bei Schur Flexibles zu erheblichen finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen.