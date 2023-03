Pierer will Leoni mit StaRUG sanieren

Der angeschlagene Autozulieferer Leoni steht offenbar kurz vor der Einigung mit seinen Gläubigern über ein Sanierungskonzept, das die Finanzsicherheit des Konzerns gewährleisten soll. Bei der Lösung setzt Leoni auf das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG), wie das Unternehmen am heutigen Mittwochnachmittag mitteilte. Es wäre der bislang größte Fall, in dem das zum Januar 2021 in Kraft getretene Gesetz zur präventiven Sanierung zum Einsatz kommt.

Bei Leoni ist es fünf vor zwölf

Wie brenzlig die Situation bei Leoni ist, verrät ein Satz in der Unternehmensmitteilung: Das vorgestellte Sanierungskonzept sei die „einzige verbleibende Sanierungslösung“. Sprich: Die beteiligten Parteien haben offenbar nicht nur schon zahlreiche andere Szenarien durchexerziert, sondern müssen jetzt auch auf die Gunst der Gläubiger hoffen. Schließlich ist das StaRUG-Verfahren eines, das nicht selten kurz vor einer drohenden Insolvenz Anwendung findet.

Nun soll also Großaktionär Stefan Pierer den tief in der Krise steckenden Autozulieferer retten und die Entschuldung des Konzerns vorantreiben. Wie sieht der geplante Deal konkret aus? Der österreichische Unternehmer will Leoni nach einer vereinfachten Herabsetzung des Grundkapitals auf null frisches Kapital zur Verfügung stellen und einen Teil der Bankschulden übernehmen.

Massiver Schuldenschnitt bei Leoni

Durch eine Kapitalerhöhung, zu der ausschließlich die von ihm gehaltene Gesellschaft zugelassen wird, will Pierer Leoni mit frischem Kapital in Höhe von 150 Millionen Euro versorgen. Zugleich soll die Gesellschaft Schulden des Autozulieferers in Höhe von 708 Millionen Euro übernehmen, was in Summe einer wirtschaftlichen Beteiligung in Höhe von 45 Prozent entsprechen würde.

Im Gegenzug würde Pierer zum alleinigen Besitzer von Leoni aufsteigen und das Unternehmen im Anschluss von der Börse nehmen. Klappt der Deal, wäre die Finanzierungsbasis des Konzerns nach eigenen Angaben bis Ende 2026 sichergestellt. Die Banken und Schuldscheingläubiger könnten so nach erfolgreicher Restrukturierung darauf hoffen, einen Teil ihres Geldes zurück bekommen. Die übrigen Aktionäre würden in Folge der Abschreibung des Eigenkapitals leer ausgehen. Damit ist das neue Restrukturierungskonzept noch umfangreicher als das im Februar vorgestellte.

Leoni-Führung gibt sich optimistisch

Doch das Sanierungskonzept hat einen Haken. Erstens haben bislang noch nicht alle Schuldscheingläubiger dem Sanierungskonzept zugestimmt. Und zweitens ist Leoni sich selbst nicht sicher, ob die Kapitalmaßnahmen die nötige Zustimmungsquote bei der Hauptversammlung erreichen werden. Damit der Plan durchgeht, muss mindestens 75 Prozent des anwesenden Grundkapitals seinen Segen erteilen.

Doch in der Außenkommunikation gibt sich die Leoni-Spitze, zu der seit Januar auch der wieder zu Leoni zurückgekehrte Restrukturierungsexperte Hans Jürgen Ziems zählt, überzeugt, dass der angeschlagene Autozulieferer gute Chancen auf einen Rettung haben könnte. überzeugt, dass der angeschlagene Autozulieferer gute Chancen auf einen Rettung haben könnte. „Aufgrund des erreichten Verhandlungsstandes mit sämtlichen Konsortialbanken und einer hinreichenden Zahl an Schuldscheingläubigern können die hierfür notwendigen Mehrheiten bereits als gesichert gelten“, heißt es dazu in der Mitteilung.

Angewiesen ist Leoni dafür allerdings noch auf die Zustimmung seiner Bürgen, die Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern sowie der Bund, ohne die die Sanierung nicht machbar sei. Dass die Länder und der Bund zustimmen, ist ebenfalls noch nicht ausgemacht. Dem „Handelsblatt“ zufolge soll es laut Industriekreisen Widerstand seitens der Politik geben. Bund und die beteiligten Länder hatten in der Corona-Pandemie eine Bürgschaft von 300 Millionen Euro an Leoni ausgereicht.

Dementsprechend verschnupft reagierten die Leoni-Aktionäre nach Bekanntgabe der Sanierungspläne. Der Aktienkurs rauschte am heutigen Mittwochnachmittag um weit über 80 Prozent ab. Mit derzeit 42 Cent je Aktie ist Leoni zum Pennystock abgestiegen.