Leoni beauftragt Sanierungsgutachten nach IDW S6

Konkret heißt es: „Unter Berücksichtigung der Rückzahlung der in 2020 fälligen Schuldscheindarlehen soll sich der heute bestehende Finanzierungsrahmen der Gruppe nicht erhöhen.“ Leoni muss im nächsten Jahr zwei Schuldscheindarlehen von insgesamt knapp 200 Millionen Euro zurückzahlen – das frische Geld will Leoni aber explizit nicht dafür nutzen, sondern für die „mittelfristige Geschäftsentwicklung bis 2022“, wie ein Sprecher erklärte. Stattdessen sollen die Schuldscheine aus vorhandenen Mitteln zurückgezahlt werden. Ursprünglich wollte Leoni die Schuldscheine refinanzieren, nahm aber auf Wunsch der kreditgebenden Banken Abstand davon.



Um an das frische Geld zu kommen, will Leoni von bestehenden Kreditlinien Gebrauch machen. Das Unternehmen wies Ende September eine verfügbare Liquidität von 583 Millionen Euro aus, wovon rund 457 Millionen Euro auf die freien Kreditlinien entfielen, fest zugesagt sind davon allerdings nur 75 Prozent. Wie ein Sprecher erklärte, soll dies nun ausgeweitet werden – das wird Aufgabe von CFO Ingrid Jägering sein, die erst seit August Finanzchefin des Unternehmens ist.