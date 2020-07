Liquidität über Assets generieren

Der vorher bereits schwelende Restrukturierungs- oder Sanierungsbedarf hat sich nun für viele Betriebe aufgrund Corona-bedingt stillstehender Lieferketten, vorübergehender Schließungen oder wegbrechender Aufträge zu einer akuten Krise entwickelt. Sie müssen jetzt konsequent handeln und investieren, um die eigene Marktposition zu sichern oder sich neu auszurichten.



Die dafür nötige Liquidität ist in der aktuellen Lage jedoch schwer zu bekommen. Staatliche Hilfskredite und Bürgschaften fallen als Liquiditätsquelle aus, wenn sich ein Unternehmen bereits vor Ausbruch der Coronakrise in einer Restrukturierung oder Sondersituation befand. So müssten erfolgreiche Antragsteller beispielsweise für die KfW-Schnellkredite in den zurückliegenden drei Jahren in der Regel einen Gewinn erwirtschaftet haben. Diese Vorgaben erfüllen kriselnde Unternehmen häufig nicht.



Doch welche anderen Möglichkeiten haben sie, um in der aktuellen Situation Liquidität für ihre Neuausrichtung zu generieren?