Es ist eine Lehre, die vor allem der deutsche Mittelstand durch die Corona-Pandemie auf die harte Tour lernen musste: Digitalisierung ist wichtig und wurde vielfach zu stiefmütterlich behandelt. Das gilt auch für die Steuerfunktion in Unternehmen. Wie weit kleine und mittelständische Firmen (KMUs) heute mit dem digitalen Wandel in diesem Bereich vorangekommen sind und wo zentrale Stolpersteine liegen, hat F.A.Z-Research zusammen mit der Unternehmensberatung Ebner Stolz in einer aktuellen Befragung ermittelt. Die komplette Studie ist hier zum kostenlosen Download verfügbar.

Der Blick in den Mittelstandsmarkt zeigt, dass sich „ein Bewusstsein für digitales Arbeiten, für digitale Prozesse und eine Akzeptanz für die damit einhergehenden Veränderungen“ entwickelt hat, erklärt Daniel Spiecker, Head of Tax Technology und Director bei Ebner Stolz. Und der Digitalisierungseifer weitet sich auch auf den Steuerbereich aus.

So haben 68 Prozent der befragten Mittelständler angegeben, dass die Einbindung des Steuerbereichs in die gesamtunternehmerischen Digitalisierungsstrategie (sehr) wichtig sei. Die überwiegende Mehrheit von 90 Prozent hat bereits mit der Digitalisierung der Steuerfunktion begonnen. Diese Firmen nutzen Technologien zur Automatisierung und Optimierung von Prozessen, allerdings befinden sich 27 Prozent noch im Anfangsstadium dieses Prozesses.

Datenmenge und Regulatorik sind Digitalisierungstreiber

Angesichts der steigenden gesetzlichen Ansprüche an steuerpflichtige Unternehmen haben sich vor allem die Regulatorik und die Finanzverwaltung zu Kerntreibern der Digitalisierung im Bereich Steuern etabliert. Diese werden nur noch übertrumpft von der Datenflut, mit denen sich Unternehmen konfrontiert sehen und wie sie 77 Prozent der großen Mittelständler mit Umsätzen von 250 Millionen Euro und mehr als Haupttreiber in der F.A.Z-Research-Befragung angegeben haben. Es liegt auf der Hand, dass aufgrund ihrer oft internationalen Konzernstrukturen auch die steuerlichen Fragestellungen in größeren Mittelstandsfirmen komplexer werden.

Alles zum Thema F.A.Z-Research: Digitalisierung der Steuerfunktion im Mittelstand Veränderungen in der Regulatorik, die steuerlich immer komplexer und anspruchsvoller wird, rapide steigende Datenmengen, die steuerlich gewürdigt werden müssen, eine zunehmende Internationalisierung und der Personalmangel: Die Herausforderungen für die Steuerfunktion in mittelständischen Unternehmen sind vielfältig. Die Befragungsteilnehmer, die sich alle mit den steuerlichen Belangen in Unternehmen befassen, und unsere Experten in den Gesprächen sind sich einig: Die digitale Transformation ist ein elementarer Bestandteil bei Bewältigung dieser Herausforderungen! Mehr lesen

Externes Expertenwissen ist gefragt

Das Bewusstsein für die digitale Transformation ist zwar da, ebenso der Umsetzungswille, zeigt die Studie. Woran es aber oftmals hapert, ist das Know-how. Ohne externe Unterstützung werden die wenigsten großen Digitalisierungsprojekte umgesetzt. Gut 60 Prozent der befragten Firmen gaben an, dafür vor allem auf die Expertise von externen Steuerberatern zurückgreifen zu wollen.

Und die Erwartungen sind hoch: Über die Hälfte der Befragten fordert auch Unterstützung in den Automatisierungsbelangen steuerlicher Prozesse. Das setzt auch die Berater unter Druck, gehört IT-Fachwissen originär doch nicht zu den Kernkompetenzen der Steuerberaterzunft.

Trotz dieser Herausforderungen hat der Mittelstand die Weichen gestellt, um die digitale Transformation der unternehmerischen Steuerfunktionen voranzutreiben. Das gilt allen voran für das Budget, denn digital aufzurüsten kostet. Überwiegend planen die Mittelständler in Deutschland den nötigen Finanztopf dafür ein – 47 Prozent glauben, dass das verfügbare Budget für Digitalisierungsthemen im Bereich Steuern überwiegend vorhanden sei, wobei dies überraschenderweise bei größeren KMUs eher seltener der Fall zu sein scheint.

Doch es gibt auch Mittel und Wege, wie die Digitalisierung der Steuerfunktion kostenschonend umgesetzt werden kann – diese und alle weiteren interessanten Insights haben die F.A.Z-Research-Kollegen zusammen mit Ebner Stolz detailliert zusammengetragen.

