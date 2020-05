FINANCE-Multiples 03/2020: Die Shoppinglaune ist vorbei

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie werden es sicherlich schon ahnen: Die aktuellen FINANCE-Multiples erleben gerade über alle Branchen hinweg coronabedingt einen massiven Einbruch. Bei einigen Branchen wie Pharma sind die Durchschnittswerte lediglich im Nachkommabereich gesunken (von 10,2x Ebit auf 10,1x Ebit), bei anderen Branchen wie Maschinenbau oder Textil haben sich die Bewertungen drastisch vor dem Komma verschlechtert (von jeweils 8,3x Ebit auf 7,4x beziehungsweise 7,3x Ebit). Im Durchschnitt und branchenübergreifend sind die Ebit-Multiples seit dem Update im März um 0,6 Punkte gefallen.

Besonders schwer getroffen von der Coronakrise ist unter anderem die Handelsbranche. Stationäre Geschäfte standen schon vor Ausbruch der Krise unter einem extremen Druck – jetzt mussten viele auch noch für Wochen schließen und herbe Verluste verkraften. Zudem ist vielen Konsumenten die Kauflaune vergangen, was sich auch auf den Onlinehandel negativ auswirkt. Diese Entwicklung schlägt sich auch bei den FINANCE-Multiples nieder: Im Handel sind die Multiples im Schnitt um 0,9 Punkte auf 8,2x Ebit gesunken. Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht: Experten rechnen in den kommenden Monaten mit einer Insolvenzwelle bei Handelsunternehmen – was aber wiederum Distressed-Investoren auf den Plan rufen könnte.