FINANCE-Multiples 04/2020: Tourismusbranche am Boden

Liebe Leserinnen und Leser,

für das Tourismusgeschäft ist die Coronakrise ein einziger Alptraum. Ohne staatliche Hilfen wären bei vielen Unternehmen sicherlich schon längst die Lichter ausgegangen. Luftverkehr und Kreuzfahrten sind immer noch auf einen Bruchteil ihrer früheren Aktivitäten heruntergefahren, entlang der gesamten Wertschöpfungskette leiden Hotels und Reiseunternehmen, aber auch Flugzeug-Leasing-Unternehmen sowie Schiff- und Flugzeugbauer unter einem Einbruch. Es ist daher wenig verwunderlich, dass die aktuellen für den Sektor Transport, Logistik und Touristik erneut gesunken sind – von 6,3x Ebit auf 6,2x Ebit.



Im März lagen die Multiples noch bei 7x Ebit. Dass die Bewertungen in diesem Sektor nicht noch stärker eingebrochen sind, ist vor allem den beiden anderen Bereichen Transport und Logistik zu verdanken. Zwar spürten auch die Logistiker die Krise im Gütertransport, wo etwa Automobilzulieferer geringere Volumina bewegten. Dagegen gab es bei Lieferungen an den Handel sowie an Endkonsumenten eine hohe Nachfrage. Zumindest im Transport- und Logistikwesen könnte die Coronakrise mittelfristig auch einen positiven Impuls für die Deal-Tätigkeit bringen, wenn Unternehmen Produktionskapazitäten zurück nach Deutschland verlagern.