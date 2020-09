FINANCE-Multiples 05/2020: Wenig Spannung bei E-Technik

Liebe Leserinnen und Leser,

die FINANCE-Multiples für die Sektoren Elektrotechnik und Elektronik zeigen ein Muster, das sich über die gesamten Branchen-Multiples zieht: Während die Bewertungen von Small- und Midcap-Unternehmen bedingt durch die Coronakrise immer noch in einer Delle stecken, haben sich die Bewertungen für Largecap-Firmen über nahezu alle Branchen hinweg schon wieder erholt – wenn auch noch nicht ganz auf Vorkrisenniveau.



Derzeit wechseln kleine und mittelgroße Firmen aus dem Bereich Elektronik/Elektrotechnik im Schnitt für rund 7,7x Ebit den Besitzer – noch vor Ausbruch der Coronakrise wurden Unternehmen in dem Größencluster mit rund 8,2x Ebit bewertet. Die durchschnittlichen Largecap-Bewertungen haben sich schon etwas auf 9,7x Ebit erhöht. Noch vor der Krise lagen die durchschnittlichen Multiples bei 9,9x Ebit.



Von diesem zaghaften Aufwärtstrend bei den Multiples profitieren aber nicht alle Branchenmitglieder gleichermaßen. Wegen Corona rechnen zahlreiche Elektronikspezialisten für das laufende Jahr mit Umsatzrückgängen im zweistelligen Prozentbereich. Firmen, die jedoch klar auf Zukunftsthemen wie Digitalisierung, E-Mobilität und Industrie 4.0 ausgerichtet sind, konnten sich dem Corona-Sog besser entziehen – und haben dementsprechend bessere Aussichten am M&A-Markt.