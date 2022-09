FINANCE-Multiples 05/2022: Telekombranche steht vor digitaler Revolution

Liebe Leserinnen und Leser,

in der Vergangenheit war das Bewertungsniveau in der Telekombranche vergleichsweise stabil. Doch die aktuelle Wirtschaftslage drückt auf die Stimmung in dem Sektor, wie die neuesten FINANCE-Multiples zeigen – wobei M&A-Experten davon ausgehen, dass der Bewertungsrückgang in der Branche nur temporär ist.