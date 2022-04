Finanzieren in Krisenzeiten 

Im dritten Jahr der Pandemie hatte sich die Konjunktur in vielen Branchen stabilisiert oder zeigte in Richtung Aufschwung. Doch der Ukraine-Krieg hat die Wirtschaft zurückgeworfen. Allerdings ist die Stimmung unter den Unternehmen immer noch recht zuversichtlich. In diesem Umfeld ist die Liquiditätssicherung eine Herausforderung, insbesondere mit Blick auf steigende Einkaufspreise und Engpässe in den Lieferketten. Wie wirkt sich diese Situation auf die Finanzierung der Unternehmen aus? Welche Finanzinstrumente und welche Partner sind jetzt gefragt?