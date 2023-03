Mit Blick auf Begriffe wie CSRD, LkSG, NFRD oder auch die EU-Taxonomie-Verordnung wird schnell klar, dass spezialisierte Fachkenntnisse erforderlich sind. Vielfach fehlt es den Unternehmen aber noch an benötigtem Wissen und Kompetenzen. Besonders kleinere und mittlere Unternehmen haben hier noch Aufholbedarf, während größere Unternehmen Nachhaltigkeit vielfach bereits organisatorisch integriert haben. So stufen 46 Prozent der befragten Finanzentscheider ihre eigenen Kenntnisse nachhaltiger Finanzierungsmöglichkeiten als gering ein. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen, was sich durch das schnell wachsende Angebot an Informationen und Möglichkeiten nachhaltiger Finanzierungen erklärt. Mehr Unternehmen als in den Jahren zuvor beschäftigen sich erstmals mit dem Thema nachhaltige Finanzierungen und erkennen ihren Nachholbedarf an Kompetenzen und Wissen. Bei der Implementierung dieser Finanzierungsmodelle, aber auch bei der Schaffung eines Überblicks über die Nachhaltigkeit des Unternehmens sowie die nicht-finanzielle Berichterstattung stehen die Unternehmen vor einigen Problemen.