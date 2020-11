De-Risking von Pensionszusagen

Ein erster Baustein, mit dem Unternehmen künftige Risiken reduzieren können, ist der Wechsel von älteren, sogenannten leistungsorientierten Zusagen zu neueren, beitragsorientierten Zusagen. Während bei leistungsorientierten Zusagen das Investmentrisiko und das Langlebigkeitsrisiko komplett beim Unternehmen liegen, beschränkt sich das Investmentrisiko bei beitragsorientierten Zusagen lediglich auf die Auszahlung der ein­gezahlten Beiträge. Das Langlebigkeitsrisiko kann durch das Angebot einer Kapitalauszahlung oder alternativ einer Ratenauszahlung vermieden werden.



Doch auch Arbeitnehmer profitieren von der Implementierung beitragsorientierter Zusagen: Während ein definiertes Sicherheitsniveau durch die Garantie der eingezahlten Beiträge weiterhin vorhanden bleibt, haben Arbeitnehmer in solchen Modellen zusätzlich die Chance, eine attraktive Rendite zu erlangen. Anbieter setzen bei der Investmentstrategie zum Beispiel auf sogenannte Lebenszyklusfonds, bei denen der Mitarbeiter in jungen Jahren zu 100 Prozent in Aktien investiert ist. Mit fortschreitendem Alter wird automatisch mehr in Anleihen und kurz vor Rentenbeginn auch in den Geldmarkt umgeschichtet.



Der Fokus auf Aktien in den ersten Jahren der Ansparphase ermöglicht eine attraktive Rendite, während der Fokus auf Anleihen und Cash das Risiko in den letzten Jahren vor Renteneintritt deutlich reduziert. Mit solch einer intelligenten Kapitalanlage erhalten die Arbeitnehmer langfristige Renditen, die weit über der Rendite von versicherungsförmigen Produkten liegen. Ein weiterer Baustein für Unternehmen, um ihr Bilanzrisiko langfristig zu reduzieren, ist die Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen.