Nachhaltiges Investieren in Geldmarktfonds

Nach Covid-19 wird die Welt für Investoren eine andere sein: Die Krise wird mit beispiellosen Mitteln bekämpft werden, wobei die Zentralbanken dauerhaft im „Whatever it takes“-Modus operieren werden. Dabei war schon vor der Coronakrise die Geldpolitik alles andere als restriktiv: Im vergangenen Jahr senkte die Europäische Zentralbank (EZB) zum Beispiel ihre Einlagenzinsen auf unter null, und viele Geschäftsbanken gaben diese Zinsen an ihre Kunden weiter.



Für Treasurer war dies ein Grund mehr, Geldmarktfonds als Alternative zum Bankkonto ins Auge zu fassen. Neben einer Rendite, die bisher oft deutlich über dem Marktniveau lag, bieten Geldmarktfonds Diversifikation und ein starkes Risikomanagement bei gleichzeitig kurzfristiger Verfügbarkeit – oft noch am selben Tag.