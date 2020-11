Wie sich Pensionsrisiken auf Aktien auswirken

Die Frankfurt School of Finance and Management und Insight Investment untersuchten in einer aktuellen Studie Pensionsrisiken, die sich aus den sogenannten Direktzusagen der Dax30- und MDax-Unternehmen seit 2011 ergeben haben. Dazu wurden zwei Portfolios mit je 40 Unternehmen und 15 Risikokennzahlen definiert. Es wurde untersucht, wie sich die Risikokennzahlen auf die Aktienkursentwicklung und die Refinanzierungskosten auswirken.



Die wichtigste Erkenntnis: Hohe Pensionsrisiken hatten einen nachteiligen Effekt auf Aktienkursentwicklung, Refinanzierungskosten und Unternehmensbewertung. Während „Bottom“-Portfolios, also Unternehmen mit dem höchsten Pensionsrisiko, eine annualisierte Rendite von 13,6 Prozent pro Jahr erzielten, lag die Aktien-Performance der „Top“-Portfolios, also von Unternehmen mit dem niedrigsten Pensionsrisiko, bei 18,8 Prozent pro Jahr. Das entspricht einer annualisierten Mehrrendite von 5,2 Prozent. Bei einer Marktkapitalisierung der Dax30- und MDax-Unternehmen von insgesamt rund 1,6 Billionen Euro konnten die Unternehmen, die niedrige Pensionsrisiken aufwiesen, demnach rund 80 Milliarden Euro pro Jahr mehr für ihre Aktionäre erwirtschaften.