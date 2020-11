Den Blick nach vorn richten

Wie sieht die Finanzorganisation der Zukunft aus? Dies ist eine der Kernfragen, mit der sich CFOs heutzutage befassen müssen. Dabei geht es darum, die eigene Rolle zu definieren und die Organisation so aufzustellen, dass sie den neuen Anforderungen gewachsen ist. Vor allem das zeitnahe Bereitstellen steuerungsrelevanter und strategischer Informationen für die Entscheidungsträger wird in Zukunft noch wichtiger und einen immer breiteren Raum einnehmen.



Deshalb ist die vollständige Digitalisierung des Finanzbereichs Grundvoraussetzung, um handlungsfähig zu bleiben. Basis der effizienten Digitalisierung ist das Zusammenführen aller für die Steuerung relevanten Zahlen und Informationen an einer Stelle. Die Finanzorganisation sollte der Architekt und Eigner dieses sogenannten Single Point of Truth (SPoT) sein. Dieser verknüpft alle Daten, die zur Unternehmenssteuerung benötigt werden, so dass verschiedene Unternehmensbereiche sich besser vernetzen und interagieren können. Gleichzeitig schafft der SPoT eine Dateneindeutigkeit und -aktualität. Beide Faktoren sind wichtig dafür, eine zuverlässige Planung aufzubauen.