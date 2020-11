Finanzierungsmodell „Pay as you save“

Es spricht also alles dafür, dass Unternehmen und Immobilienbetreiber jetzt in neue, digitale Technologien investieren. Denn so können sie von mehr Effizienz profitieren und sich rechtzeitig im Wettbewerb mit neuen Geschäftsmodellen, notwendigen Post-Corona-Anpassungen und digitalen Angeboten positionieren. Dabei ist „rechtzeitig“ ein Schlüsselwort: Wer zu spät kommt und wartet, bis die Mehrheit der Branche neue Technologien und Geschäftsmodelle eingeführt hat, kann sich als Nachzügler nur noch an die Marktnormen anpassen, die andere definiert haben.

Doch die digitale Transformation und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur CO2-Reduzierung erfordern zunächst einmal erhebliche Investitionen. Und das stellt die Betroffenen vor große Herausforderungen, auch wenn der spätere Return on Investment sicher ist.