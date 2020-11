Mittelstandsfinanzierung digital

Insbesondere Unternehmen, deren Bonität im Verlauf der Krise gelitten hat, werden es bei den traditionellen Kapitalgebern schwerhaben, uneingeschränkt neue Mittel zur Vorfinanzierung steigender Auftragseingänge zu bekommen. Aber auch wachstumsstarke Unternehmen, häufig mit einem digitalen Geschäftsmodell (und daher „Asset light“) und in einer frühen, unter Umständen noch nicht profitablen Unternehmensphase, haben nur begrenzten Zugang zu dringend benötigtem Fremdkapital für die Wachstumsfinanzierung. In beiden Fällen können alternative Finanzierungsplattformen Lösungen anbieten. Die Prozesse sind digital, der Kreditantrag ist unkompliziert, und die Mittelständler bekommen deutlich schneller ihr Geld als bei der Hausbank. So erweitert die digitale Mittelstandsfinanzierung sinnvoll den Finanzierungsmix kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland.