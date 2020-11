Wertpapierrecht: Deutschland vs. Schweiz

In der Schweiz ist die Schaffung von Wertrechten nicht an einen Zentralverwahrer geknüpft. Jeder Schuldner kann im Prinzip ein Wertrecht kreieren, indem er dieses in ein Wertrechtebuch einträgt, das auch rein elektronisch geführt werden kann. Zur Übertragung von solchen Wertrechten bedarf es dann jedoch der schriftlichen Zession. Dem neuen elektronischen Wertpapier in Deutschland kommen in der Schweiz somit die Bucheffekten näher. Bucheffekten können ohne Zession übertragen werden, jedoch ist für die Kreierung und die Übertragung die Mitwirkung einer Verwahrungsstelle, zum Beispiel eines Zentralverwahrers oder einer Bank, notwendig.

Einen Schritt weiter als der deutsche Entwurf geht der aktuelle Schweizer Entwurf für die sogenannten Registerwertrechte, der voraussichtlich 2021 in Kraft treten wird. Diese können ohne Zutun einer bewilligungspflichtigen Stelle durch jedermann ausgegeben werden, indem der Schuldner als Wertrechtebuch beziehungsweise -register ein dezentrales System verwendet. Wie im deutschen Entwurf sind auch hier die Voraussetzungen zwar an die DLT angelehnt, jedoch nicht auf diese beschränkt. Und auch hier wird der Schuldner in die Pflicht genommen, was die Gewährleistung der Funktionssicherheit des Registers angeht. Jedoch untersteht der Schuldner keiner Bewilligungspflicht.