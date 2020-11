Ganz normal konsortial refinanziert

Zur Beurteilung der Optionen hinsichtlich Liquidität und Kosten wurden von dem bestehenden Konsortium und externen Finanzierern für beide Lösungen entsprechende Angebote eingeholt. Auch wenn einzelne Banken von einer Refinanzierung abrieten und sich zunächst auch nicht an der Ausschreibung beteiligten und eine Bank in Aussicht stellte, ganz auszuscheiden: Liquidität für beide Lösungen lag ausreichend vor, somit stellte sich nur noch die Frage der Kosten. Die Refinanzierung im Frühjahr 2020 böte eine Absicherung gegenüber einer weiteren Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Bedingungen sowie der Finanzierungsmärkte. Dafür müsste man aber ab sofort höhere Kosten in Kauf nehmen.