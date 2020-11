In der neuen Normalität

Gehen Strategiegespräche auf Investitionen beispielsweise in Maschinen ein, darf das Stichwort „Pay per Use“ nicht fehlen. Grundlage dieses Kredits sind Maschinendaten, die beispielsweise über das Internet of Things erfasst und an die Bank übermittelt werden. Dadurch passt sich die Tilgung an die Auslastung der technischen Anlage an. Die Raten können je nach Maschinenauslastung in einem Bereich zwischen 50 Prozent und 140 Prozent der vereinbarten Regeltilgung liegen. Ist die Nachfrage nach einem Produkt nur gering, muss das Unternehmen wenig tilgen, ist die gekaufte Maschine voll ausgelastet, kann der Kredit schneller zurückgezahlt werden.