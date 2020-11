Langzeitfolgen der Krise

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben in vielen Ländern eine schwere Rezession ausgelöst. In der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg wird das globale BIP 2020 gut 5 Prozent niedriger als im Vorjahr ausfallen. Die Gründe für den Einbruch waren zunächst angebotsseitig die Unterbrechung der globalen Lieferketten, Produktionsstopps in der Industrie sowie infektionsschutzbedinge Verkaufsstopps im Handel und bei Dienstleistungen.



Aber auch die Nachfrage wurde in der zweiten Phase der Krise deutlich gebremst, da die Unsicherheit über die künftige Arbeitsplatz- und Einkommenssituation zu einer Konsum- und Investitionszurückhaltung geführt hat. Als Reaktion auf die Krise wurden in vielen Regionen geld- und fiskalpolitische Maßnahmen in bisher ungekanntem Ausmaß beschlossen. Mit der Aufhebung vieler Lockdown-Maßnahmen trugen diese Stimulierungsinstrumente maßgeblich zur Belebung der Wirtschaft im dritten Quartal bei.