Nachfolge richtig geplant

Laut einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung (IFM) steht bis 2022 bei etwa 150.000 Unternehmen (KMUs) eine Nachfolgeregelung an. Berücksichtigt man die Anzahl an Arbeitsplätzen – rund 2,4 Millionen –, die jährliche Investitionstätigkeit, aber auch die Innovationskraft und damit die Zukunftsorientierung dieser Firmen, wird schnell klar, dass es neben der strategischen Bedeutung für den einzelnen Unternehmer und das einzelne Unternehmen um ein Thema von größter volkswirtschaftlicher Bedeutung für den gesamten Standort Deutschland geht.



Die Nachfolgevarianten, die sich für eine erfolgreiche Übergabe bieten, sind vielfältig: Möglich sind die Weitergabe innerhalb der Familie, die in rund der Hälfte aller Fälle zum Tragen kommt, in den vergangenen Jahren jedoch stets rückläufig war, oder an externe Investoren, Übernahmen durch das Management, Stiftungslösungen oder Miteigentümerschaften. Hinzu kommen immer wieder die Fragen nach der Absicherung des Altgesellschafters und einer stabilen Struktur für die Fortführung in neuen Händen. Emotionale Aspekte, wie die Weitergabe des Lebenswerks, machen das Thema oft zusätzlich schwierig, so dass es gern aufgeschoben wird und professionelle Expertise von außen gefragt ist.