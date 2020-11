Spielball höherer Mächte

Die Hausbankbeziehung stammt aus dem Kaiserreich – und hat zwei Weltkriege sowie massive Wirtschafts- und Finanzkrisen überstanden. Das verführt, Warnungen vor der Erosion der Beziehung als hysterisch abzutun. Doch die Gefahr ist real, weil sich aktuelle mit langfristigen Trends paaren.



Die Welt hat den Zenit an Stabilität vermutlich überschritten. 75 Jahre ohne große Kriege mit Wohlstandszuwachs und dem Vordringen der Zivilgesellschaft haben viele vergessen lassen, worauf das gute Leben fußt – Protektionismus und Populismus breiten sich aus. Nach der Finanzkrise wurde mit viel Geld Zeit gekauft, die nicht genutzt wurde. Die Pandemie hat den Abschwung nur beschleunigt, ihr Abklingen wird die Risiken nicht beseitigen.



Für die Banken ist das eine gigantische Herausforderung. Volatilität und Unsicherheit sind Gift für langfristiges Geschäft. Am Haken der Regulierung sind sie weniger flexibel als notwendig. Ob die Banken alles bieten können, was die Unternehmen künftig – und oft schnell – brauchen, steht in den Sternen. Das ist kein Managementfehler, sondern ein Systemfehler.