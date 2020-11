Die Renaissance des Förderkredits

Andererseits stehen Budgets in nie dagewesener Höhe für Rettungsmaßnahmen der von der Pandemie betroffenen Unternehmen und zur Förderung von nachhaltigen Investitionen in Forschung und Entwicklung, Infrastruktur, Gebäude und Produktionsanlagen zur Verfügung. Hiermit sollen die Klimaschutzziele 2030 erreicht werden. Stand Ende September 2020 machte Deutschlands Corona-Paket, das sich auf mehr als 1.000 Milliarden Euro beläuft, gut die Hälfte der gesamten europäischen Corona-Beihilfen aus, so die EU-Wettbewerbskommission.



Das Anfang Juni zusätzlich beschlossene Konjunkturprogramm von 130 Milliarden Euro beinhaltet das „Zukunftspaket“, das das schon 2019 verabschiedete Klimaschutzpaket um weitere 50 Milliarden Euro aufstockt. Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell den Anforderungen des Green Deals anpassen und investieren, finden somit beste Voraussetzungen vor.



Langfristige Kredite reduzieren das Refinanzierungsrisiko von Unternehmen, wappnen diese gegen unerwartete Kapitalmarktentwicklungen und erhöhen somit die Planungssicherheit. Das gilt insbesondere für Förderkredite mit Haftungsfreistellung. Die Corona-Programme der KfW stehen noch bis Ende des Jahres 2020 zur Verfügung. Investitionen in klimafreundliche Gebäude, Infrastruktur oder Produktionsanlagen sind über KfW-Darlehen nicht nur fristenkongruent refinanzierbar, sondern werden oft mit signifikanten Tilgungszuschüssen versüßt.