In Logistik investieren – aber bitte grün!

Im März dieses Jahres standen viele Deutsche in nahezu jedem Supermarkt vor leeren Klopapierregalen. Der Run auf das Standardprodukt zu Beginn der Coronakrise stellte Lieferanten und Händler vor neue logistische Herausforderungen, denn die Deutschen kauften auf einmal mehr als das Doppelte des normalen Verbrauchs.



Die Coronakrise macht deutlich, wie wichtig Lagerhäuser und Logistikflächen für Industrie und Handel sind. Während in den Lagern des Lebensmitteleinzelhandels aufgrund der aktuell sehr hohen Konsumnachfrage reger Betrieb herrscht, sind die Lagerflächen des sonstigen Einzelhandels aufgrund der anhaltend eingeschränkten Kauflaune voll ausgelastet. Gleichzeitig hat die Pandemie die Umstellung auf das Onlinegeschäft rasant beschleunigt, da vermehrt im Internet eingekauft wird. Diese Waren müssen ebenfalls in Logistikzentren kommissioniert und von dort aus ausgeliefert werden. Experten sind sich daher einig: Die Nachfrage nach Logistikflächen wird in den kommenden Jahren zunehmen, denn Industrie und Handel haben erkannt, dass sie ihre Supply Chain krisenfester aufstellen müssen.



Bei Investitionen in Logistikzentren nehmen Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz vor dem Hintergrund des Klimawandels eine wichtige Rolle ein. Mit der Implementierung von Umweltschutzmaßnahmen können der Energiebedarf des Logistikzentrums deutlich gesenkt und damit Kosten eingespart werden. Innovative Ansätze werden zudem vom Staat mit Fördermitteln belohnt. Die Förderung umfasst alle Bereiche, angefangen bei der Gebäudehülle über die Gebäudetechnik bis hin zur installierten Intralogistik.