Staatshilfe: Was kommt jetzt?

Der infolge der Covid-19-Krise vielfach eingebrochene Absatz von Produkten und Dienstleistungen hat bei vielen Unternehmen zu akuten Liquiditätsengpässen geführt, die nur durch die Inanspruchnahme von Staatshilfe beseitigt werden konnten. So groß die Erleichterung vieler Unternehmen über die neu aufgelegten Sonderprogramme der KfW sowie über Bundes- und Landesbürgschaften auch war – größer war die Ernüchterung über die komplizierten Antragsverfahren und die Beschränkungen, insbesondere für die Gesellschafter und das Management. Um diese Beschränkungen zu beseitigen und die Verschuldung in den Griff zu bekommen, steht nun die Refinanzierung der erhaltenen Staatsmittel an.



In der Rückschau erweist sich bereits die Ermittlung der im konkreten Fall zulässigen und geeigneten Form der Staatshilfe als häufig zu große Hürde. Die unterschiedlichen Voraussetzungen, Möglichkeiten und Nebenwirkungen der Staatshilfen mussten kurzfristig analysiert und die Interessen von Kreditnehmern, Gesellschaftern und den beteiligten Kreditgebern in Einklang gebracht werden. Wenn dann das vermeintlich geeignete Förderinstrument gefunden war, stellten förderpolitische Beschränkungen, zum Beispiel das Verbot der Refinanzierung, das Verbot von Ausschüttungen und die Beschränkungen von Bonizahlungen, bittere Pillen dar. So war es nicht verwunderlich, dass eine Vielzahl von Unternehmen von der Möglichkeit der Förderung Abstand genommen hat.