Zum eigenen Vorteil nutzen

Covid-19 hat der Staatsförderung in Form von Darlehen und Zuschüssen die alten „Lettres de Noblesse“ zurückgegeben. Ob Sofortkredit, Überbrückungshilfe oder ein auf die Krise zugeschnittener KfW-Unternehmerkredit – alle leisten sie ihren Beitrag, um diese historische Krise zu überwinden.



Während die Banken mit Anfragen nach Fördermitteln in den vergangenen Monaten geradezu überflutet worden sind, mussten die hierfür „berechtigten“ Unternehmen und insbesondere ihre CFOs an programmkonformen Anträgen basteln und sich eng mit ihren Banken abstimmen. Zuvor waren sehr intensive und gegebenenfalls durchaus kontrovers geführte Diskussionen in den Führungsetagen der Unternehmen über den grundsätzlichen Einsatz von Fördermitteln nötig.



Aber insbesondere in diesen schwierigen Zeiten können Fördermittel die Refinanzierungsbasis gerade bei langen Laufzeiten stabilisieren, die Gewinn-und-Verlust-Rechnung trotz schwächelnden Ratings durch günstige Konditionen unterstützen und auch die Eigenkapitalbasis durch nicht rückzahlbare Zuschüsse verbessern.