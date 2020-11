Liquide durch die Krise

Gerät ein Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage, kommen auch die bestehenden Finanzierungspartner oft unter Zugzwang und stehen einer Ausweitung der Finanzierung kritisch gegenüber. Die Situation spitzt sich zu, wenn die Bank ein sogenanntes IDW-S6-Gutachten vom Management einfordert. Dann dürfte allen Beteiligten klar sein, dass die Lage als kritisch eingestuft wird und besondere Anforderungen gestellt werden. Im Kern geht es dabei um die Fragen: Kann das Unternehmen die Krisensituation überwinden? Welche Maßnahmen sind zur Krisenbewältigung notwendig? Und wie bildet sich der Sanierungsweg in der finanzwirtschaftlichen Planung ab?



Schon in diesem ersten Schritt kann ein Factoringpartner einen maßgeblichen Beitrag leisten. Denn er ist in der Lage, eine Liquiditätsprognose sowie eine Analyse der Machbarkeit zu erstellen, was das Sanierungsgutachten belastbarer machen kann. Daher ist es wichtig, dass das Management im Fall einer Restrukturierung möglichst frühzeitig Factoringlösungen in Betracht zieht.



Zum Vorteil der vorübergehend hinzugewonnenen Liquidität kommt ein nicht unwesentlicher psychologischer Effekt: Mit einem Factoringpartner an der Seite kann auf Augenhöhe mit den Vertretern weiterer Finanzierungspartner verhandelt werden. Denn es ist davon auszugehen, dass dieser Partner die Sanierungswürdigkeit und Sanierungsfähigkeit des Unternehmens überprüft hat und er zudem den Prozess begleiten wird.