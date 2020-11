So steuert GEA die Lieferantenfinanzierung

Gerade in Zeiten von Corona rückt bei vielen Unternehmen das Working Capital Management in den Fokus. Um es zu optimieren, existieren verschiedene Instrumente. Dazu gehören Ansätze zur Finanzierung der Lieferkette, das sogenannte Supply Chain Finance (SCF). Damit können Unternehmen ihr Working Capital Management über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ausweiten, das Nettoumlaufvermögen verbessern und auch die Zahlungsziele optimieren.



Diese Vorteile waren auch für die GEA Group aus Düsseldorf (Umsatz 2019: 4,88 Milliarden Euro) ausschlaggebende Argumente, im Dezember vergangenen Jahres ein SCF-Programm aufzusetzen. Am Ende des zweiten Quartals 2019 lag das Nettoumlaufvermögen des börsennotierten Systemanbieters für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie bei 906 Millionen Euro. Das entspricht 18,6 Prozent des Umsatzes der GEA Group. „Unser Nettoumlaufvermögen war eindeutig zu hoch“, sagt Bernd Becker, Head of Treasury & Corporate Finance des weltweit tätigen Maschinenbauunternehmens. Unter anderem die Implementierung eines globalen SCF-Programms sollte es senken. „Bis zum Jahr 2022 sollte unser Net Working Capital Ratio bei 12 bis 14 Prozent liegen“, sagt der Group Treasurer. Zudem wollte die GEA Group durch ein solches Programm ihre Lieferkette mit wettbewerbsfähigen Finanzierungskonditionen nachhaltig sichern.