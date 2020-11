Supply Chain Finance rückt in den Vordergrund

Das Coronavirus wirbelt die Weltwirtschaft durcheinander und rüttelt gehörig an den Supply-Chain-Systemen. Bei Großkonzernen stehen in der Regel das Working-Capital-Management und die damit einhergehende Optimierung des Unternehmenswerts im Fokus. Just-in-time-Produktion und möglichst geringe Sicherheitsbestände in den Lagern sollen helfen, zusätzliche Liquidität freizusetzen. Durch die globalen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind Lieferengpässe oft die Folge einer solchen Unternehmenspolitik. Auch die Verlängerung von Zahlungszielen ist ein probates Mittel in Krisenzeiten, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Lieferanten haben dann das Nachsehen. Gerade wenn kleine und mittlere Unternehmen betroffen sind, wird das schnell existenzbedrohend.



Während Großunternehmen Zugriff auf verschiedene Handelsfinanzierungsmittel haben, um wirtschaftliche Turbulenzen auszuhalten, stehen diese KMUs häufig nicht zur Verfügung. Rund ein Drittel der befragten 125 Treasurer und Finanzentscheider aus deutschen Firmen gibt in einer gemeinsamen Studie von Traxpay und DerTreasurer an, dass es in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie Anfragen seitens seiner Lieferanten gab, Rechnungen vorzeitig zu bezahlen. Viele Lieferanten sind in einer solchen Situation bereit, bei frühzeitiger Zahlung dem Auftraggeber Rabatte zu gewähren. Auf diese Weise können mit Blick auf die niedrigen Zinsen zusätzlich attraktive Renditen erwirtschaftet werden.