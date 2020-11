Zukunft des Factorings

Der Factoringmarkt in Deutschland entwickelte sich in den vergangenen 20 Jahren mit einer stetigen und überdurchschnittlichen Wachstumsrate. Dennoch hat der deutsche Factoringmarkt im Vergleich zu den wichtigsten europäischen Märkten immer noch erhebliches Entwicklungspotential. Die Factoringquote hat in Deutschland im vergangenen Jahr zwar 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreicht, im europäischen Durchschnitt sind es aber 13 bis 14 Prozent.



Für Unternehmen bietet Factoring als alternative Finanzierungsform nicht nur eine sichere Liquiditätsquelle, sondern es hilft vor allem auch dabei, Risiken zu reduzieren und die Bilanz zu optimieren. Bei guter Bonität des Forderungsverkäufers gibt es sehr einfache operative Lösungen, die Umsetzung kann in wenigen Wochen erfolgen, und die Preise sind im Vergleich zu anderen Finanzierungsoptionen attraktiv.