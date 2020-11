Auf dem Weg nach Brasilien

Wer trotz der gegenwärtigen Situation derzeit plant, nach Brasilien zu expandieren, sollte sich einen Partner suchen, der sich mit den lokalen Gegebenheiten auskennt. Alleine schon deshalb, weil der Real nicht frei konvertierbar ist und Fremdwährungskonten in Brasilien, bis auf wenige Ausnahmen, nicht erlaubt sind. Wechselkurssicherungen sind vor diesem Hintergrund aber trotzdem möglich. Allerdings sind die Sicherungsmöglichkeiten in Brasilien (onshore) wesentlich breiter gefasst, was die Produktvielfalt angeht. Die Offshore-Märkte kennen hingegen nur nicht lieferbare Termingeschäfte oder Optionen.



Anvisierte Finanzierungen in Brasilien, die seit dem rasanten Rückgang der Zinsen wieder attraktiv erscheinen, sollten Unternehmen ebenfalls mit Experten vor Ort klären, da ein bunter Strauß an diversen Möglichkeiten in Brasilien angeboten werden kann. Alleine das Angebot der BNDS (brasilianische KfW) ist wesentlich breiter gefächert, als man es beispielsweise hier in Deutschland kennt.