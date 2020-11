Finanzierung auf Russisch

Und diese brauchen auch lokale Finanzierungen. Der größte Teil kommt dabei ganz klassisch von Banken, die sich in Russland in drei Sektoren gliedern: Knapp zwei Drittel des Markts machen die Staatsbanken aus, gefolgt von den Geschäftsbanken, die etwa ein Viertel des Markts unter sich aufteilen, und den Tochtergesellschaften internationaler Banken, die auf einen Anteil von unter 10 Prozent kommen.



Staatsbanken ebenso wie Geschäftsbanken fehlt allerdings häufig die nötige Erfahrung in der Betreuung westlicher Kunden. Zudem ist das Risiko von neuen oder erweiterten politischen Sanktionen schwer abzuschätzen. Sollten in Zukunft weitere Banken oder ihre Vertreter in die Sanktionslisten mitaufgenommen werden, dürfte das für Geschäftspartner im Ausland erheblichen Aufwand bedeuten. Diese Gefahr entfällt bei den etablierten Adressen des internationalen Kapitalmarkts, die Unternehmen zudem den gewohnten Service bieten können. Entsprechend geben auch die Compliance-Vorschriften vieler westlicher Unternehmen vor, dass Finanzierungen nur über die Tochterunternehmen westlicher Banken erfolgen dürfen.