Aufnahmefähiges Marktsegment

Viele Emittenten forcierten eine frühzeitige Mittelaufnahme, bevor sich die negativen Effekte der Pandemie über die Folgequartale auch in den Geschäftszahlen widerspiegeln. Dafür nahmen sie im Vergleich zum Jahresbeginn 2020 deutlich verschlechterte Konditionen in Kauf. Die Marktkonstellation wechselte vom Verkäufermarkt Richtung Käufermarkt. Im März stiegen die Credit Spreads und Neuemissionsprämien (NIP) deutlich an. Der iBOXX EUR Non Financials Index erreichte im April seinen Peak mit einem Anstieg um durchschnittlich 100 Basispunkte. Seitdem sinken die Risikoprämien wieder, obwohl sich die Fundamentaldaten noch längst nicht zum Positiven verändert haben.



Warum ist das so? Eine Begründung sind die massiven geldpolitischen Maßnahmen in Form von Anleihekäufen der Notenbanken. Anlagedruck und -liquidität der Käuferseite sind aufgrund der seit Jahren ultraexpansiven Geldpolitik auf hohem Niveau und bleiben wesentliche Treiber der Nachfrage. Damit sind auch die hohen Überzeichnungen der Neuemissionen zu erklären. Wichtige Kaufkriterien sind unter anderem eine Investmentgrade-Bonität und ein Emissionsvolumen ab 500 Millionen Euro, das als Benchmarkgröße gilt.