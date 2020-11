Folgen für Kreditratings

Zu betonen ist im Besonderen, dass bei 42 Prozent der Ratings nur der Ausblick angepasst wurde. Das bedeutet jedoch auch, dass weitere Ratingverschlechterungen in den kommenden Monaten wahrscheinlich sind, da negative Ausblicke deutlich überwiegen und sich nicht alle Branchen und Sektoren gleichermaßen erholen werden. Die Ausfallraten sind in diesem Kontext bisher nur moderat gestiegen und belaufen sich aktuell (Stand September 2020) auf 4,3 Prozent in Europa für Non-Investmentgrade-Bereich-Unternehmen.

Für die Kreditqualitätsveränderung lassen sich im Wesentlichen drei Phasen feststellen, wobei die erste überwunden und aktuell bereits die zweite Phase im Gange ist: Phase 1, die als eine mögliche Liquiditätskrise anzusehen ist, konnten die meisten Unternehmen dank guter Eigenvorsorge, Hilfe von Staatsprogrammen wie unter anderem staatsgarantierten Krediten, Kurzarbeitergeld, Steuerstundungen und Anpassungen an das Konkursrecht in Deutschland sehr gut überstehen. Vor allem der Kapitalmarkt war für Unternehmen mit einem höheren Kreditrating eine sehr gute Möglichkeit, sich Liquidität zu beschaffen.

Somit haben von 116 öffentlich gerateten Unternehmen in Deutschland nur fünf Staatshilfe in Form von Krediten oder Eigenkapital in Anspruch genommen, während sich der Großteil der gerateten Unternehmen über den Kapitalmarkt Liquidität beschafft hat. Bis Juni war die Emissionstätigkeit doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr und lag bis Ende August immer noch fast 50 Prozent über dem Vorjahresvolumen – mit von deutschen Unternehmen begebenen Anleihen in einem Gesamtvolumen von insgesamt 52 Milliarden Euro.