Hoher Liquiditätsbedarf in der Coronakrise

Am deutschen Kreditmarkt dominierten im ersten Halbjahr 2020 Unternehmen aus dem spekulativen Bereich: Dort stieg das Emissionsvolumen auf 23 Milliarden Euro, fast 3 Milliarden Euro mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Gesamtvolumen an Kreditausreichungen für das Gesamtjahr 2020 dürfte fast an die 42 Milliarden Euro des Jahres 2019 heranreichen. Auch wenn die Nachfrage am Markt in den allermeisten Branchen während des dritten Quartals bereits Anzeichen einer Erholung erkennen lässt, benötigen die Unternehmen weiterhin zusätzliche Liquidität. Schuldscheine bleiben eine Alternative zu Anleihen und Krediten und verbuchten im ersten Halbjahr 2020 ein hohes Emissionsvolumen.