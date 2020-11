Nordwärts gerichtet

Der Nordic Bond Market, insbesondere der Nordic High Yield Bond Market, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Er lockt zunehmend ausländische Emittenten und Investoren an, die die Vorteile und die Attraktivität dieses Anleiheformats nutzen möchten. Allein in den vergangenen drei Jahren lag das Emissionsvolumen von Nordic High Yield Bonds bei rund 34 Milliarden Euro mit über 500 Emissionen. Seit 2018 gewinnt der Nordic Bond auch immer mehr an Bedeutung bei deutschen Emittenten. So haben diese zu Finanzierungszwecken seither zahlreiche Nordic Bonds mit einem Gesamtvolumen von fast 0,8 Milliarden Euro begeben.

Den Nordic Bond Market kennzeichnen zum einen ein relativ schneller und direkter Zugang zu skandinavischen, europäischen und US-amerikanischen Investoren und zum anderen eine überschaubare Standarddokumentation. Diese Standarddokumentation, bestehend aus Bond Agreement inklusive Term Sheet, wird in Teilen mit dem Treuhänder – beispielsweise dem Nordic Trustee – abgestimmt und auf die jeweilige Anleiheemission zugeschnitten. Die begleitende Investmentbank ergänzt das Vermarktungspaket durch eine Unternehmenspräsentation sowie eine Kreditanalyse. Die Emittenten benötigen weder einen umfangreichen Prospekt noch ein Rating oder ähnliche Dokumente, weshalb sie die Anleihebegebung bei einem guten Marktumfeld innerhalb weniger Wochen durchführen können. Die Kosten der Transaktion halten sich dadurch auch im Rahmen.